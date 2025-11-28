Politis gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisinin “Αvrupa’da Konut” araştırması verilerine dayanarak, Kıbrıslı Rumların, bahçeli, havuzlu ve garajlı evlerde yaşama hayali ve kültürünün de devam ettiğini yazdı.

Gazete Eurostat’ın verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ın, bankalardan kredi almada yaşadıkları zorluklara karşın, kiralama yerine ev sahibi olma oranı açısından Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 74.1’i evlerde, yüzde 25’i ise apartmanda yaşıyor.