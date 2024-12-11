Girne Alsancak’ta hizmet vermeye başlayan ve Blue Way Holding bünyesinde yer alan Kolektif, Kıbrıs’ta gastronomi ve sosyal alan anlayışına yeni bir soluk getiriyor. Açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören Kolektif, sürdürülebilirlik ve yenilikçi mutfak anlayışını modern bir ambiyansla buluşturuyor. Üst katında bulunan çalışma alanları ve workshop bölümleriyle yalnızca bir cafe-restoran değil, aynı zamanda sosyal bağlar kurmaya olanak tanıyan bir buluşma noktası olarak tasarlandı.

Kolektif, Blue Way Holding’in sosyal ve kültürel unsurları gastronomiyle buluşturan ikinci projesi olarak öne çıkıyor. Gayrimenkul alanında Kıbrıs Developments markası ile lider ve ödüllü projelere imza atan Blue Way Holding, 5 yıldır faaliyet gösteren ve Alsancak’ta büyük beğeni toplayan Gave’den sonra, Kolektif ile gastronomi alanındaki varlığını daha da güçlendiriyor. Gave gibi Kolektif de, yalnızca lezzetli bir deneyim sunmanın ötesine geçerek misafirlerine topluluğun bir parçası olma fırsatı tanıyor.

Kıbrıs’ın gastronomi sahnesine iddialı bir giriş yapan Kolektif, sürdürülebilirlik ve dinamik bir mutfak yaklaşımıyla fark yaratmayı hedefliyor. Akdeniz’in zenginliklerini modern dokunuşlarla birleştiren bu eşsiz mekan, yalnızca yerel tatlarla sınırlı kalmıyor; global lezzetleri de misafirlerine sunarak geniş bir gastronomi deneyimi vaat ediyor.

Kolektif, haftanın 6 günü misafirlerine hizmet veriyor. Pazartesi günleri kapalı olan restoran, Salı’dan Cumartesi’ye 08.00-23:00 saatleri arasında açık. Sabah saatlerinden öğlene kadar zengin bir kahvaltı menüsü sunarken, öğlen 12:00’den itibaren gün boyu geçerli olan All Day Long menüsü ile eşsiz tatları misafirleri ile buluşturuyor. Pazar günleri, 09:00-18:00 arasında ise All Day Brunch menüsüyle öne çıkıyor. Akşam yemekleri için rezervasyon usulüne göre hizmet verirken, diğer saatlerde rezervasyona gerek olmadan misafirlerini ağırlıyor.

Fine Dining Dokunuşlarıyla Dengeli ve Doyurucu Tabaklar

Blue Way Holding Yönetim Kurulu Üyesi Harper Özbirim, Ekim ayında hizmete açtıkları Kolektif’in soft-opening sürecini başarıyla tamamladıklarını, ilk günden itibaren gördükleri yoğun ilginin devamından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Alsancak bölgesine yapmış oldukları bu yatırım ile bölgenin canlılığına da katkı sağlamış olduğunu vurguladı. Başarılı bir ekip ve iddialı bir vizyona sahip olduklarını belirten Özbirim, “Ekibimiz, ülke standartlarının üzerinde bir hizmet kalitesi sunarak misafir memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor. Gerek ürün çeşitliliği gerekse servis kalitemizle talebin sürekliliğini sağlamak en önemli önceliğimiz. Bu yaklaşımımızla Kıbrıs gastronomisinde yeni bir standart oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Kolektif’in oldukça detaylı bir çalışma süreci sonunda tasarlandığını söyleyen Özbirim, “Kolektif, konsept olarak Fine Dining kadar minimal olmayan, Fine Casual kadar rahat olmayan, ancak her iki dünyanın en iyi yanlarını birleştiren dengeli bir mutfak anlayışını yansıtan sofistike bir çizgide yer alıyor. Dengeli ve doyurucu porsiyonlarıyla misafirlerimize estetik bir deneyim sunuyoruz. Dinamik bir yapıya sahip olan menümüz; her iki ayda bir yenilenerek mevsimsel temalarla güncelleniyor olacak. Yakın zamanda şarap ve yemek eşleşmelerinde rehber niteliğinde tavsiyeler de sunuyor olacağız. Ayrıca yakında menüye vegan seçenekler de eklenerek daha geniş bir lezzet yelpazesine sahip olacağız” şeklinde konuştu.

Kolektif, gastronomi deneyimini farklı ihtiyaçlara uygun şekilde çeşitlendiren istasyonlarıyla dikkat çekiyor. Restoranın mutfağı; bakery (fırın), patisserie (pastane), alakart ve bar istasyonları olmak üzere farklı bölümlere ayrılmış durumda. Özellikle alakart mutfak, yaratıcılığı ve dinamizmiyle öne çıkıyor. Burada, tabaklara sofistike dokunuşlar katılarak misafirlere benzersiz bir lezzet deneyimi sunuluyor. Bunun yanı sıra, bakery istasyonunda taze kurvasanlar hazırlanırken, patisserie bölümünde ise yenilikçi tatlılar yaratılıyor. Örneğin, Kolektif’in San Sebastian cheesecake’i, Baileys ile zenginleştirilerek kısa sürede en popüler tatlılardan biri haline geldi. Her istasyon, Kolektif’in sürdürülebilirlik ve inovasyon anlayışını bir adım öteye taşıyor.

Kolektif, kendi kavurduğu kahve çekirdekleri ve global çay seçenekleriyle de içecek menüsünde fark yaratıyor. Ayrıca, dış alanda aktif hale gelen barıyla kokteyl çeşitliliği ve şarap eşleşmeleri sunarak misafirlerine sunduğu deneyimi zenginleştiriyor.

Kolektif’in Sosyal ve İşbirlikçi Ortamı

Kolektif, Girne’nin kalbinde, paylaşım ve iş birliği odaklı bir ortam yaratma misyonuyla faaliyet gösteriyor. Misafirlerine sadece bir gastronomi deneyimi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda çalışma alanları, workshoplar ve sosyal etkinlikler ile bağlantı kurabilecekleri bir mekân sağlıyor. “Kolektif’i tasarlarken yalnızca bir gastronomi noktası değil, insanların bir araya gelip işbirliği yapabileceği bir alan hayal ettik,” diyen Kolektif ekibi, konuklarını bir topluluğun parçası olarak ağırlıyor.

Pop-up Etkinlikler ve Workshoplar

Kolektif, menü yenilikleriyle olduğu kadar, düzenleyeceği pop-up etkinlikler ve workshoplarla da misafirlerine farklı deneyimler sunmayı planlıyor. Yakın zamanda, uluslararası şeflerin katılımıyla workshoplar ve tematik yemek serileri düzenlenerek gastronomi tutkunları için unutulmaz anılar yaratılacak.

Yerelden Küresele: Sürdürülebilir Bir Mutfağın İzinde

Kolektif’in Koordinatör Şef’i Serkan Ay ise önemli bir veri analizi sürecinin ardından hizmete açtıkları Kolektif için şunları söyledi: “Başlangıç aşamasında Kıbrıs’a özgü tedarik zincirlerini ve yöresel ürünleri araştırarak mutfağımızın temelini oluşturduk. Adanın sebze, meyve ve et ürünlerindeki sınırlamaları göz önünde bulundurarak, israfı en aza indiren, yenilikçi bir mutfak anlayışı geliştirdik. Kullanılan her bir malzemeyi maksimum verimlilikle değerlendiriyoruz. Örneğin, taze baharatların saplarını klorofil yönünden zenginleştirerek zeytinyağına dönüştürüyor; yapraklarıyla birlikte tabaklarımızda sunuyoruz. Aynı şekilde, kullanılmayan malzemeleri tütsüleme, garnitür ya da farklı dokular yaratma gibi yenilikçi yöntemlerle değerlendiriyoruz.Kolektif’in menüsünde bulunan birçok ürün, ailenin kendi çiftliğinden temin edilen taze yumurta ve yeşillikler ile hazırlanıyor. Ev yapımı zeytinyağı ve çakıstes gibi yerel tatlarla hazırlanan yemekler, konuklara doğal bir lezzet deneyimi sunuyor. Ayrıca köy kadınlarıyla iş birliği yaparak hazırlanan reçeller gibi geleneksel tatlar da menünün bir parçası”.

Gelecek Planları

Kolektif’in geleceğe yönelik planları arasında dış mekan catering hizmetleri de yer alıyor. Üst kattaki ofisler için özel olarak hazırlanan catering menüsü, ilerleyen dönemlerde talep doğrultusunda genişletilecek. Ayrıca, zamanla Girne’nin farklı noktalarında pop-up etkinliklerle Kolektif’i daha geniş bir kitleye ulaştırmak hedefleniyor. Kolektif, sürdürülebilir mutfak anlayışı ve yenilikçi yaklaşımıyla Kıbrıs’ta gastronomi alanında yeni bir standart belirliyor.