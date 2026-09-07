Creditwest Bank, çalışanlarının analitik düşünme, problem çözme ve proje geliştirme yetkinliklerini güçlendirmek amacıyla “İş Yönetimi Programı” düzenledi.

Grand Pasha Hotel Lefkoşa’da gerçekleştirilen iki günlük eğitime; Genel Müdürlük Yönetici Aday Havuzu’nda yer alan çalışanlar ile yönetmen ve bölüm yöneticilerinden oluşan 20 kişi katıldı. Nar Eğitim ve Danışmanlık iş birliğiyle düzenlenen eğitim, Eğitmen Halit Güven tarafından verildi.

Eğitimde katılımcılar; iş hayatında karşılaşılan tekrar eden performans ve süreç problemlerini doğru tanımlama, kök nedenlerini analiz etme ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirme konularında bilgi edindi. Program kapsamında ayrıca paydaş analizi, temel fizibilite değerlendirmesi, aksiyon planı oluşturma ve çözüm önerilerini yönetime sunulabilecek bir iş projesine dönüştürme yöntemleri ele alındı.

Creditwest Bank İnsan Kaynakları Müdürü Bilge Alsancak, programla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Amaç, Çalışanlarımızın Çözüm Üreten Bir Yaklaşım Geliştirmesi”

İnsan Kaynakları Müdürü Bilge Alsancak, “Çalışanlarımızın yalnızca karşılaştıkları problemleri tespit etmelerini değil; bu problemleri doğru analiz ederek uygulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümlere dönüştürmelerini önemsiyoruz. Bu programla katılımcılarımızın öğrendikleri yöntemleri bankamızın gerçek ihtiyaçları üzerinde uygulamalarını ve yönetime sunulabilecek somut projeler geliştirmelerini hedefliyoruz.” diye konuştu.

Katılımcılar, eğitim sırasında 4–5 kişilik proje gruplarına ayrılarak Creditwest Bank bünyesinde karşılaşılan gerçek performans veya süreç problemleri üzerinde çalışmaya başladı. İki günlük eğitimin ardından ekipler, projelerini geliştirmeyi sürdürecek ve ayda bir gerçekleştirilecek grup mentorluklarında analizlerini, çözüm önerilerini, fizibilite çalışmalarını ve uygulama planlarını değerlendirecek.

Programın sonunda her grubun, bankanın gerçek bir ihtiyacına yönelik analizi ve temel fizibilitesi yapılmış, çözümü geliştirilmiş ve aksiyon planı hazırlanmış bir proje önerisini yönetimin değerlendirmesine sunması hedefleniyor.

Yalnızca sınıf eğitimiyle sınırlı kalmayan programla çalışanların, problemleri fark etmenin ötesine geçerek analiz eden, uygulanabilir çözümler geliştiren ve bu çözümleri somut iş projelerine dönüştürebilen bir yaklaşım kazanmaları amaçlanıyor.