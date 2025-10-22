UBP’de seçim sonrası sular durulmuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini büyük bir farkla kaybeden Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) parti içi hesaplaşmalar başladı.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel dün 6 ilçe başkanını acil toplantıya çağırdı.

Seçimi tüm ilçelerde kaybeden başkanlar, Genel Başkan Ünal Üstel ile buluştu, “partiye sahip çıktıklarını, seçim sürecinde çalıştıklarını” açıkladı.

UBP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, seçim döneminde partinin büyük bir özveriyle çalıştığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Genel Sekreter Ahmet Savaşan ile 6 llçe Başkanı Mustafa Akyön, Nahit Öncü, İbrahim Erbildim, Metin Güllü, Mutlu Atasayan ve Adil Özgey'in fotoğrafı ile yapılan paylaşım şöyle: “Genel Başkanımızın liderliğinde, partimiz 19 Ekim 2025 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sürecinde büyük bir özveriyle çalışmıştır. Parti kaynaklarımız en verimli şekilde harekete geçirilmiş, süreç kararlılıkla yönetilmiştir.

Alnımız ak, vicdanımız rahattır. Görevimizin başındayız; partimize sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz.”

Açıklamada, partinin birlik ve kararlılık içinde yoluna devam edeceği mesajı verildi.