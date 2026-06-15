KKTC’de giderek büyüyen uyuşturucu sorunu, 2026 yılının ilk beş buçuk ayına ilişkin istatistiklerle bir kez daha gözler önüne serildi. Bu yıl 9 Haziran’a kadar gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 18 kilo 235 gram hintkeneviri, 952 gram kokain ve 655 adet MDMA (Extacy) hap ele geçirilirken, uyuşturucu suçlarıyla bağlantılı 28 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin geçtiğimiz günlerde “Hedef Operasyonu” kapsamında tek bir seferde 9 kilo hintkenenviri ele geçirmesi büyük ses getirmişti.

GEÇEN YIL 72 KİLO

Polis kayıtlarına göre 2025’te 72 kilodan fazla uyuşturucu ele geçirilmiş ve 661 kişi hakkında işlem yapılmıştı. 2026’nın henüz ilk yarısı tamamlanmadan ortaya çıkan veriler, sorunun hız kesmediğini gösteriyor. Giderek daha profesyonel yöntemlerle hareket ettiği değerlendirilen uyuşturucu şebekelerinin, farklı ilçelerde faaliyet gösterdiği anlaşılıyor. Bu yıl en dikkat çeken operasyonlarından biri Girne, İskele ve Gazimağusa’da eş zamanlı gerçekleştirilen “Temiz Sokaklar Operasyonu” oldu. Operasyonda 13 kişi tutuklandı.

ÖNEMLİ OPERASYONLAR

Narkotik ekipleri bu yıl da önemli operasyonlara imza attı. Ocak ayındaki “Gün Batımı Operasyonu”nda 2 kilo 600 gram hintkeneviri ele geçirilirken bir kişi tutuklandı. Lokmacı yakınlarında düzenlenen “Kangal Operasyonu”ndaysa 1 kilo 500 gram hintkeneviri, 465 adet uyuşturucu hap, 20 gram toz madde ve yeşil reçeteye tabi 112 adet hap ele geçirildi. 4 kişinin tutuklandığı olay, sınır noktalarının uyuşturucu kaçakçılığı açısından ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi.

KOKAİNDE ARTIŞ

Özellikle kokaindeki artış dikkat çekiyor. Nisandaki “Narko Takip” ve “Sessiz Takip” operasyonlarında 4 kilo 596 gram hintkeneviri ile 622 gram kokain ele geçirildi. Mayısta Çatalköy’de gerçekleştirilen operasyonda ise 280 gram hintkeneviri, 30 gram kokain ve 123 adet MDMA hap bulundu. Uyuşturucu piyasasında daha yüksek ekonomik değere sahip olan kokainin son dönemde artan miktarlarda ele geçirilmesi endişe yaratıyor.

DENETİM SORUNU

Uyuşturucuyla mücadelede en büyük soru işareti ise yıllardır yanıt bekleyen aynı noktada düğümleniyor: Bu kadar büyük miktardaki uyuşturucu ülkeye nasıl giriyor? Güvenlik çevreleri, limanlardan giren bazı tırların uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı yönünde değerlendirmeler yapıyor. Ancak uyuşturucunun ana giriş noktalarının tam olarak belirlenememesi, denetimi başarısız kılıyor.