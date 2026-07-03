Lefkoşa’da Dereboyu Citroen ışıkları ile Metehan çemberini birbirine bağlayan cadde olan Osman Örek Caddesi’nde dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza saat saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

32 yaşındaki, Halil İbrahim Say, 128 miligram alkollü içki tesiri altında, (yasal limitin üç katına yakın) yönetimindeki HZ 547 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli viraja yaklaştığında, sağ şeride geçmeye çalışan 52 yaşındaki Kıbrıslı Rum Savvas Constantınou yönetimindeki KPC 045 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan KPC 045 plakalı araç, yolun sağ tarafında bulunan çelik bariyerlere, HZ 547 plakalı araç ise yolun sol şeridinde seyreden 36 yaşındaki Aslı Sevinç (K-36) yönetimindeki NF 949 plakalı aracın arka kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan KPC 045 plakalı araç sürücüsü Savvas Constantınou, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde vücudunun muhtelif yerlerinde kırıklar tespit edildi.

Ancak Constantınou, tedavisine Güney Kıbrıs’ta devam etmek istediğini belirtip kendi isteği ile hastaneden ayrıldı.

NF 949 plakalı araç sürücüsü Aslı Sevinç ise, yapılan müdahalenin ardından taburcu oldu. HZ 547 plakalı araç sürücüsü Halil İbrahim Say ise alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.