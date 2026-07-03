CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın genel seçimlerin ekim ayında yapılması ve karma oyun kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabından sert ifadelerle karşılık verdi.

Özersay, katıldığı programda ülke menfaati açısından genel seçimlerin ekim ayında yapılması gerektiğini savunmuş, karma oyun kaldırılmasına UBP'nin önem vermesi halinde CTP'nin bu düzenlemeyi seçimlerin ekim ayında yapılması karşılığında Başbakan Ünal Üstel'e teklif etmesi çağrısında bulunmuştu.

Bu açıklamaların ardından Hamzaoğulları, sosyal medya paylaşımında Özersay'a şu sözlerle yüklendi:

"Sen kimsin ki CTP adına karar verirsin konuşursun? CTP'nin PM'si var, MYK'sı var..."

"HALKIMIZA ONU ANLAT"

Paylaşımında Özersay'ın siyasi geçmişine de göndermede bulunan Hamzaoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Sandıktan çıkman ama, sandıktan çıkarsan yine istifa edecek misin? Memleketi maddi manevi yeniden zarara uğratacak mısın? Halkımıza onu anlat. CTP'nin dalına asılmaktan vazgeç."

Hamzaoğulları'nın paylaşımı, Özersay'ın CTP'nin seçim stratejisine yönelik önerisine doğrudan yanıt olarak değerlendirilirken, iki siyasetçi arasındaki polemiği de yeniden gündeme taşıdı.