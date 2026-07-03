Polis Teşkilatında terfi heyecanı yaşandı. Bir üst rütbeye terfi ettirilen 68 polis mensubuna rütbeleri önceki gün törenle takıldı. Terfi eden polisler, aileleriyle birlikte bu gurur ve sevinci kutladı.

Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından, 1 Temmuz tarihinden itibaren Polis Başmüfettişliğine 15, İtfaiye Başmüfettişliğine 1, Polis Müfettişliğine 3, Polis Müfettiş Muavinliğine 4, Polis Çavuşluğuna 42 ve İtfaiye Çavuşluğuna 3 olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilen toplam 68 polis mensubuna, önceki gün Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen törende rütbeleri takıldı.

Terfi töreninde konuşan Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, terfinin yalnızca omuzlara takılan yeni bir rütbe değil, devlete polis teşkilatına ve halka karşı sorumluluğun artması demek olduğunu vurguladı.

Polis teşkilatında rütbeler değişse de, ortak amacın halka hizmet ile huzur ve güvenliğin sağlanması olduğuna dikkat çeken Adalıer, terfi eden tüm polis mensupları ile ailelerini tebrik ederek, yeni rütbelerinin polis teşkilatına, ailelerine ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.