Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret eden Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Kıbrıs Türk halkına seçimlerde demokratik, sakin ve başarılı bir süreç temenni ettiklerini dile getirdi Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik ve dayanışma bağlarının her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Emiraslanov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Cumhurbaşkanı Tatar’a büyük “hürmetle yanaştığını” sözlerine ekledi.

Emiraslanov, Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarında Tatar’a gösterilen ilginin ve Gebele Zirvesi’ndeki katılımının Türk dünyası açısından büyük önem taşıdığını da dile getirdi.

Heyet olarak en büyük arzularının dostluk gruplarının kapsamını genişletmek olduğunu ifade eden Emiraslanov, bu grupların yalnızca Azerbaycan, Türkiye ve KKTC arasında kalmaması gerektiğini; diğer Türk devletlerinin parlamentolarında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dostluk gruplarının oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.