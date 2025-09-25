Güreşseverler Derneği, Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödülü’nün dördüncüsünü, Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü Başkanı ve güreş antrenörü Perihan Yıldız’a verecek.
KKTC Güreş Federasyonu’nun düzenlediği Ali Çerkez Serbest Güreş Müsabakaları, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacak. Saat 10.00-10.30 arasında tartılar yer alacak, müsabakalar saat 11.00’de başlayacak.
Kulüp başkanlığı yanı sıra kadın güreş sporuna antrenör olarak hizmetleri geçen Perihan Yıldız’a ödülü, müsabakalardan önce düzenlenecek törenle verilecek.
ALİ ÇERKEZ GÜREŞ TEŞVİK ÖDÜLÜ ALANLAR
1) 26 Temmuz 2022: Murat Göztaş
2) 26 Temmuz 2023: Ömer Çavuşoğlu
3) 30 Temmuz 2024: Yavuz Çiftçi