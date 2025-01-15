Ülkemizin başarılı yüzücülerinden Ersoy Özgüvenel, Alfa Sigorta’nın sponsorluk desteğiyle yeni bir döneme adım atıyor.

Alfa Sigorta Yöneticisi Ömer Şan, Ersoy Özgüvenel’in sporculuk kariyerinde gösterdiği üstün başarılar ve disiplinli çalışma tarzının kendilerini etkilediğini belirterek, “Ersoy, sadece sporda değil, kişisel duruşuyla da örnek bir isim. Onunla bu yolda ilerlemek, bizler için büyük bir gurur. Alfa Sigorta olarak, spora ve sporcusuna verdiğimiz değeri her zaman en üst düzeyde göstermeyi sürdüreceğiz. Ersoy’un hedeflerine ulaşmasında her zaman yanındayız ve destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu sponsorluk anlaşması, Ersoy Özgüvenel’in ulusal ve uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atmasına olanak sağlayacak.