Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, dersin hocası Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger öncülüğünde Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldiler. Ziyaret sırasında yaşlılarla çeşitli oyunlar oynayan ve keyifli vakit geçiren öğrenciler, hem sosyal sorumluluk bilincini güçlendirdi hem de kuşaklar arası bağları pekiştirdi.

“Ziyarette kuşaklar arası bağlar pekiştirildi”

Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger, bu tür etkinliklerin, öğrencilerin topluma katkı sağlama becerilerini geliştirmek ve sosyal duyarlılıklarını artırmak açısından önemli olduğunu belirtti. “Yaşlılarımız, toplumumuzun temel değerlerini ve geçmişin birikimlerini temsil ediyor. Onlarla vakit geçirerek hem onları mutlu ediyoruz hem de öğrencilerimizin empati yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz,” diyen Lesinger, etkinliğin öğrenciler üzerinde olumlu bir etki bıraktığını vurguladı. Ziyaret sırasında yaşlılarla oynanan oyunlar ve yapılan sohbetler, yaşam evindeki sakinler için de anlamlı bir gün oluşturdu. Yaşlılar, gençlerle bir arada olmanın kendilerine enerji verdiğini dile getirirken, öğrencilerin samimi yaklaşımından duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Öğrenciler ise bu etkinlikle yaşlıların hayatına dokunmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha fark ettiklerini belirttiler.

Lesinger, bu tür faaliyetlerin önümüzdeki bahar döneminde de devam edeceğini açıkladı. Bu düzenli ziyaretlerin, öğrenciler için toplumsal farkındalık oluşturmasının yanı sıra yaşlıların da sosyal yaşamlarına katkıda bulunması bekleniyor. Lefke Avrupa Üniversitesi’nin bu anlamlı girişimi, gençlerin sosyal sorumluluk projelerine katılımını teşvik etmesi açısından örnek bir çalışma olarak değerlendiriliyor. Üniversitenin topluma hizmet odaklı yaklaşımı, hem öğrenciler hem de yerel halk için değerli bir katkı sunmaya devam ediyor.