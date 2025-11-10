Kuzey Kıbrıs’ın en büyük piknik alanlarından biri olan Alevkayası, sorumsuz vatandaşların ardında bıraktığı çöplerle kirleniyor.

Alevkayası Piknik Alanı, duyarsız vatandaşların piknik yaptıktan sonra atıklarını gelişigüzel bırakarak gitmesi nedeniyle çöplüğe döndü.

Bir zamanlar doğa tutkunlarının ve ailelerin keyifle vakit geçirdiği piknik alanı, bugün cam şişeler, pet şişeler, poşetler ve kâğıt atıklarıyla dolup taştı. Bölgedeki taş masalar ise tamamen kırılarak kullanılamaz hale geldi.

Piknik alanında yeterli sayıda çöp bidonu olmasına rağmen çıkan çöpler masaların veya mangalların yanı başında gelişigüzel bırakılıyor.