Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy İlkokulu’nda dört yeni derslik yapımına başlandığını kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Amcaoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Çocuklarımızın daha refah şartlarda eğitim görebilmesi için çıktığımız eğitim yolculuğunda, Alayköy’ümüz adına önemli bir adım daha atılıyor. Geçtiğimiz yıl iki yeni derslikle güçlenen Alayköy İlkokulumuzda, şimdi dört yeni dersliğin inşa sürecine başlandı.

Yeni derslikler için Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından çıkılan ihale süreci tamamlandı ve bu kapsamda çalışmaları Avağ İnşaat Şti Ltd üstlendi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlamadan bu dört yeni dersliğin öğrencilerimizin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Bu kıymetli eğitim yatırımının hayata geçmesini sağlayan Milli Eğitim Bakanlığımıza, süreci birlikte takip ettiğimiz Okul Müdürümüz Özden Ünbay’a ve projenin hazırlanmasında emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Birimi Müdürü Sayın Tangut Rıfkı’ya gönülden teşekkür ederim.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak bu sürecin içinde yer almaktan, katkı koymaktan ve yakından takip ederek destek olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Çocuklarımız ve Alayköy’ümüz için hayata geçen bu yatırım hepimize hayırlı olsun.”