Bisiklet Federasyonu eski başkanlarından ve onursal başkan Güner Burgul anısına organize edilen Kriteryum Yarışı gerçekleştirildi.

Girne Kapısı – Eski Meclis – Sedat Simavi Meslek Lisesi – Girne Kapısı güzergahında gerçekleştirilen yarışta dereceye girenlere ödülleri yarış sonunda düzenlenenn törende Güner Burgul’un oğlu Nazım Serkan Burgul, Federasyon başkanı Besim Tel ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Büyük erkekler

1- Taçam Gökbörü

2- Emir Turalı

3- Ege Körceğiz

Genç kadınlar

1- Lila Kule

HİB Erkekler

1- Tolga Aksu

2- Jhon Michael

3- Burak Nizam Özerin

Kadınlar

1- Sevim Yıldız

Master 1

1- Mehmet Sevinç

2- Kamil Pehlivanoğlu

Master 2

1- Salih Koçça

2- Şafak Güngör

Yıldız B

1- Osman Uncu

2- Ahmet Altıparmak

3- Hasan Kanlı