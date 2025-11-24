Bisiklet Federasyonu eski başkanlarından ve onursal başkan Güner Burgul anısına organize edilen Kriteryum Yarışı gerçekleştirildi.
Girne Kapısı – Eski Meclis – Sedat Simavi Meslek Lisesi – Girne Kapısı güzergahında gerçekleştirilen yarışta dereceye girenlere ödülleri yarış sonunda düzenlenenn törende Güner Burgul’un oğlu Nazım Serkan Burgul, Federasyon başkanı Besim Tel ve diğer yetkililer tarafından verildi.
Büyük erkekler
1- Taçam Gökbörü
2- Emir Turalı
3- Ege Körceğiz
Genç kadınlar
1- Lila Kule
HİB Erkekler
1- Tolga Aksu
2- Jhon Michael
3- Burak Nizam Özerin
Kadınlar
1- Sevim Yıldız
Master 1
1- Mehmet Sevinç
2- Kamil Pehlivanoğlu
Master 2
1- Salih Koçça
2- Şafak Güngör
Yıldız B
1- Osman Uncu
2- Ahmet Altıparmak
3- Hasan Kanlı