Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Libaylı futbolcunun kiralık transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama

“Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır.”

Beşiktaş, geçen sezonun devre arasında kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle Al Musrati'yi transfer etmişti.

Libyalı futbolcu, siyah beyazlı formayla 38 maçta 3 gol kaydetti.