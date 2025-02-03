Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Liverpool, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

REAL MADRİD 6 MAÇ SONRA KAYBETTİ

İspanya LaLiga lideri Real Madrid, Espanyol deplasmanında 1-0 yenilerek 6 hafta sonra mağlup oldu.

Madrid ekibinde yedekler arasında yer alan milli futbolcu Arda Güler, müsabakada süre bulamadı.

Liderin en yakın takipçisi Atletico Madrid ise sahasında Mallorca'yı 2-0 yendi ve iki hafta sonra galip geldi.

Barcelona da Alaves'i 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Ligde 22 hafta sonunda 49 puan toplayan Real Madrid, zirvede yer aldı. Atletico Madrid 48 ve Barcelona 45 puanla Real Madrid'i takip etti.

LİVERPOOL ZİRVEDE AVANTAJINI KORUDU

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, deplasmanda Bournemouth'u Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi.

Üst üste üçüncü galibiyetini alan "Kırmızılar", rakibinin 11 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Salah, gol sayısını 178 yaparak Premier Lig tarihinin en golcü 6. oyuncusu oldu. Mısırlı futbolcu, 177 gollü Frank Lampard'ı geride bıraktı.

Zirve takipçilerinden Arsenal, haftanın maçında Manchester City'yi 5-1 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı.

Sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest ise evinde Brighton'ı 7-0'lık skorla hezimete uğrattı.

Ligin 24. haftasında bir maçı eksik Liverpool, 56 puanla liderliğini sürdürdü. Liverpool'un ardından Arsenal 50, Nottingham Forest 47, Manchester City ve Newcastle United 41'er puanla sıralandı.

NAPOLİ MAÇ FAZLASIYLA ZİRVEDE

İtalya Serie A lideri Napoli, Leonardo Spinazzola'nın rakip fileleri havalandırdığı Roma deplasmanında uzatma dakikalarında Angelino'dan gelen golle 1-1'lik beraberliğe razı oldu.

Ligdeki 7 maçlık galibiyet serisi biten Napoli, takipçisi Inter'in puan kaybettiği haftada farkı açma şansını kullanamadı. Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik ise yedekler arasında yer aldı.

Haftanın maçında Milan ile Inter, Milano derbisinde 1-1 berabere kaldı. Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 63 dakika sahada kaldı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 65 dakika süre alarak çalım ve paslarıyla damga vurduğu mücadelede Juventus, konuk ettiği Empoli'yi 4-1 yendi.

Zirveden kopmaya başlayan Atalanta ise sahasında Torino ile 1-1 berabere kaldı ve son 6 haftada 5. kez puan kaybetti.

Ligin 23. haftasında Napoli, 54 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Napoli'yi bir maç eksiği bulunan Inter 51 ve Atalanta 47 puanla izledi.

BAYERN MÜNİH'TEN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Holstein Kiel'i Jamal Musiala, Harry Kane (2) ve Serge Gnabry'nin golleriyle 4-3 yenerek art arda 6. defa kazandı.

Son şampiyon Bayer Leverkusen, evinde Hoffenheim'ı 3-1'lik skorla geçti.

Zirve takipçilerinden Eintracht Frankfurt ise Wolfsburg'u konuk ettiği maçta 1-1'lik skora razı oldu ve peş peşe ikinci beraberliğini aldı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Can Uzun, 68. dakikada oyuna girerek takımının beraberlik golünü attı.

Ligde 20. hafta sonunda 51 puan toplayan Bayern Münih, Bayer Leverkusen (45) ve Eintracht Frankfurt'un (38) önünde liderliğini sürdürdü.

PSG'DEN 5 GOLLÜ GALİBİYET

Fransa Ligue 1 lideri PSG, deplasmanda Brest'i Ousmane Dembele (3) ve Gonçalo Ramos'un (2) golleriyle 5-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Almanya ekibi Stuttgart'a da 3 gol atan Dembele, PSG tarihinde üst üste iki maçta "hat-trick" yapan ilk futbolcu oldu.

Haftanın maçında Olimpik Marsilya, evinde Olimpik Lyon'u 3-2'lik skorla geçti ve iki hafta sonra galip geldi.

Zirve takipçilerinden Monaco ise sahasında Auxerre'i 4-2 yendi.

Namağlup PSG'nin 20 hafta sonunda 50 puanla lider olduğu Ligue 1'de Marsilya 40 ve Monaco 37 puan topladı.