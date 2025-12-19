Bir yanda son Avrupa şampiyonu İspanya diğer tarafta Copa America'da zafere ulaşan Arjantin... İki şampiyon Finalissima'da karşı karşıya gelecek.

Organizasyon 4'üncü kez düzenleniyor. İlki 1985 yılında gerçekleşen maç, 1993 ve son olarak 2022 yılında organize edildi.

Arjantin kupayı 2 kez müzesine götürmeyi başardı. İspanya kazanırsa tarihinde ilk kez Finalissima'da zafere ulaşacak.

Katar'da oynanacak karşılaşmanın tarihi de açıklandı. Mücadele 27 Mart 2026'da Doha’daki Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

Arjantin 2022 yılında İtalya'yı 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Lionel Messi'nin takımı üç yıl sonra dünya şampiyonu oldukları stadyuma bir kez daha çıkacak.

İki ülke bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Taraflar 6'şar kez kazanırken, 2 maç beraberlik ile sonuçlandı.