Arjantin Clausura finalinde Racing ile Estudiantes karşı karşıya geldi.

Racing, 81. dakikada Adrian Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti.

Estudiantes ise bu gole 90+3'te karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi. Guido Carrillo'nun attığı golde asisti yapan isim 90. dakikada oyuna giren Sosa oldu.

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltı vuruşlarına geçildi.

Estudiantes, Racing Club’ı penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek Arjantin Ligi şampiyonu oldu.

Fernando Muslera yaptığı 2 kurtarışla penaltılara damga vuran isim oldu.

2010 yılında kazandığı Arjantin Apertura şampiyonluğunun ardından 7. ulusal lig şampiyonluğunu kazanan Estudiantes, 2026 Copa Libertadores'e doğrudan katılım sağlayacak.

Galatasaray, eski kalecisi ve kaptanı Fernado Muslera'ya tebrik mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Fernando Muslera için yaptığı paylaşımda, "Estudiantes ile Arjantin'de şampiyonluğa ulaşan unutulmaz kaptanımız Fernando Muslera’yı tebrik ederiz" denildi.