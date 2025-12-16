Tazminat savaşını Kylian Mbappe kazandı. PSG'nin Mbappe'ye 61 milyon avro tazminat ödemesine karar verildi.

Fransa basınında yer alan haberlere göre 2024'te Real Madrid'e bonservissiz transfer olan Mbappe ile PSG arasındaki maaş ve sözleşme anlaşmazlığına ilişkin dava, Paris İş Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, dava sonucunda PSG’nin, Fransız futbolcuya ödenmeyen maaş ve primler karşılığında 61 milyon avro ödeme yapması gerektiğine hükmetti.

MBAPPE, 263 MİLYON AVRO TAZMİNAT TALEP ETMİŞTİ

Mbappe, haksız fesih ve imza primleri başta olmak üzere 10 ayrı kalemde eski kulübünden 263 milyon avro tazminat talep etmişti.

PSG, MBAPPE'DEN 440 MİLYON AVRO TAZMİNAT İSTEMİŞTİ

PSG ise sözleşme uzatmama kararını gizlemek ve kulübü olası bir bonservis gelirinden mahrum bırakmakla suçladığı Mbappe’ye karşı 440 milyon avroluk tazminat talebiyle karşılık vermişti.