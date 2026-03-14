KSA SÜPER LİG
Bugün
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Alsancak Yeşilova: 0 – 0
Mağusa Dr. Küçük Stadı: Dumlupınar – Doğan Türk Birliği (Ertelendi)
15 Mart Pazar – Saat 14:00
Lefkoşa Şht.Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Mağusa Türk Gücü (Tufan Cerçioğlu)
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Çetinkaya (Osman Özpaşa)
Paşaköy Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Cihangir (Kerem Eran)
16 Ağustos Stadı: Lefke – Mormenekşe (Evren Karademir)
Atatürk Stadı: Yenicami – China Bazaar Gençlik Gücü (Burak Mandıralı)
Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeni Boğaziçi – Karşıyaka (Utku Hamamcıoğlu)
AKSA 1. LİG
Bugün
Türk Ocağı Limasol – Düzkaya: 1- 1
Hamitköy – Binatlı: 0 – 3
Geçitkale – Göçmenköy: 3 – 1
M.Hacıali Yılmazköy – Aslanköy: 1 – 1
Yalova – Değirmenlik: 0 – 1
Kozanköy Stadı:Kozanköy – DND L. Gençler Birliği (Ertelendi)
15 Mart Pazar – Saat 14:00
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Lapta (Ali Özer)
Kaplıca Emre Genç Stadı: Kaplıca Karadeniz 61 – Maraş (Ferhat Tuna)