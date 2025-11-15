AKSA SÜPER LİG

DÜN

Doğan T. Birliği – C. B. Geçlik Gücü: 1 – 1

BUGÜN

Mağusa T. Gücü – Yeniboğaziçi: 3 – 2

Çetinkaya – Gönyeli: 1 - 2

Cihangir – Dumlupınar : 3 – 1

Karşıyaka – Lefke: 1 – 1

16 KASIM PAZAR (SAAT: 14.00)

Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Esentepe (Osman Özpaşa)

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Yenicami (Evren Karademir)

M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Mesarya (Ali Özer)

AKSA BİRİNCİ LİG

15 KASIM CUMARTESİ (SAAT: 14.00)

Lapta – M. H. Yılmazköy: 0 – 1

Yalova – Baf Ülkü Yurdu: 0 – 2

Göçmenköy – Türk Ocağı: 3 – 0

DND L. G. Birliği – MaraŞ: 2 – 3

Birer attılar, ikişer kaybettiler
Birer attılar, ikişer kaybettiler
İçeriği Görüntüle

16 KASIM PAZAR (SAAT: 14.00)

Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – K. Karadeniz 61 (Serkan Özdenkçi)

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Atoll Kozanköy (Şahin Coşkun)

Osman E. Mehmet Stadı: Aslanköy - Hamitköy (Abdullah Genç)

Cihangir Stadı: Değirmenlik – S. Geçitkale (Fatih Bardakçıoğlu)