AKSA SÜPER LİG
DÜN
Doğan T. Birliği – C. B. Geçlik Gücü: 1 – 1
BUGÜN
Mağusa T. Gücü – Yeniboğaziçi: 3 – 2
Çetinkaya – Gönyeli: 1 - 2
Cihangir – Dumlupınar : 3 – 1
Karşıyaka – Lefke: 1 – 1
16 KASIM PAZAR (SAAT: 14.00)
Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Esentepe (Osman Özpaşa)
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Yenicami (Evren Karademir)
M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Mesarya (Ali Özer)
AKSA BİRİNCİ LİG
15 KASIM CUMARTESİ (SAAT: 14.00)
Lapta – M. H. Yılmazköy: 0 – 1
Yalova – Baf Ülkü Yurdu: 0 – 2
Göçmenköy – Türk Ocağı: 3 – 0
DND L. G. Birliği – MaraŞ: 2 – 3
16 KASIM PAZAR (SAAT: 14.00)
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – K. Karadeniz 61 (Serkan Özdenkçi)
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Atoll Kozanköy (Şahin Coşkun)
Osman E. Mehmet Stadı: Aslanköy - Hamitköy (Abdullah Genç)
Cihangir Stadı: Değirmenlik – S. Geçitkale (Fatih Bardakçıoğlu)