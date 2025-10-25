AKSA Süper Lig
Lefke – Doğan T. Birliği: 2 – 2
Gönyeli – Karşıyaka: 4 – 4
Esentepe – Yenicami: 2 – 2
Çetinkaya – Mağusa T. Gücü: 1 – 0
AKSA Birinci Lig
Hamitköy – Düzkaya: 1 – 2
Türk Ocağı – DND G. Birliği: 1 – 1
A. Kozanköy – Maraş: 2 – 1
Baf Ü. Yurdu – K. Karadeniz 61: 4 – 2
26 EKİM PAZAR
AKSA Süper Lig (14.00)
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Cihangir (Mustafa Öztugay)
Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – A. Yeşilova (Burak Mandıralı)
Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Mormenekşe (Fehim Dayı)
AKSA Birinci Lig (14.00)
M. Üçöz Stadı: M. H. Yılmazköy – Göçmenköy (İsmail Ercan)
Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – Binatlı (Ali Özer)
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Aslanköy (Hüseyin Eyyüpler)
Şht. Ş. Kadir Stadı: Lapta - Değirmenlik (Mustafa Torun)
27 EKİM PAZARTESİ (19.00)
AKSA Süper Lig
Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – C. B. Gençlik Gücü (Evren Karademir)