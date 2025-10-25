AKSA Süper Lig

Lefke – Doğan T. Birliği: 2 – 2

Gönyeli – Karşıyaka: 4 – 4

Esentepe – Yenicami: 2 – 2

Çetinkaya – Mağusa T. Gücü: 1 – 0

AKSA Birinci Lig

Hamitköy – Düzkaya: 1 – 2

Türk Ocağı – DND G. Birliği: 1 – 1

A. Kozanköy – Maraş: 2 – 1

Baf Ü. Yurdu – K. Karadeniz 61: 4 – 2

26 EKİM PAZAR

AKSA Süper Lig (14.00)

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Cihangir (Mustafa Öztugay)

Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – A. Yeşilova (Burak Mandıralı)

Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Mormenekşe (Fehim Dayı)

AKSA Birinci Lig (14.00)

M. Üçöz Stadı: M. H. Yılmazköy – Göçmenköy (İsmail Ercan)

Girne Halk Evi’nde 10 imza birden
Girne Halk Evi’nde 10 imza birden
İçeriği Görüntüle

Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – Binatlı (Ali Özer)

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Aslanköy (Hüseyin Eyyüpler)

Şht. Ş. Kadir Stadı: Lapta - Değirmenlik (Mustafa Torun)

27 EKİM PAZARTESİ (19.00)

AKSA Süper Lig

Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – C. B. Gençlik Gücü (Evren Karademir)