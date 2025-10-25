Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, eksik yasa ve tüzükleri çıkararak, denetim ve çevre suçlarında cezaları uygulayarak güçlü bir duruş ve siyaset gereğine işaret ederek, çevre konusunda bir kültür geliştirilmesinin şart olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Uluslararası Final Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen Yeşil Okullar Projesi kapsamında düzenlenen Yeşil Direnç Zirvesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Acapulco Otel’de düzenlenen zirvede konuşan Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı adına katıldığı ilk toplantının, çevreyle ilgili olmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Zirvede değerli katılımcılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, küçük bir ada ülkesi olunduğunun unutulduğunu, doğal kaynakların sınırsız bir şekilde kullanıldığını ve geliştirilmeyen su kaynaklarının tüketildiğini söyledi.

Atıkların aynı zamanda bir kaynak olarak görülmesi gerektiğine dikkati çeken Nilden Bektaş Erhürman, atıkların halen düzgün bir şekilde toplanamadığını, taşınamadığını ve bertaraf edilemediğini belirtti. Erhürman, “Toprağımız kirleniyor. Elektrik üretirken temiz enerji kullanamıyoruz ve doğamız kirleniyor” dedi.

Erhürman, yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen doğanın kirlenmesinin önlenmesi ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılması konusunda mühendislikte çözümler bulunduğunu dile getirdi. Nilden Bektaş Erhürman, sorunlara siyasi irade, ayrılacak bütçe ve halkla birlikte çözüm bulunabileceğine vurgu yaptı.

"Siyaset çevre konusunda ne yapılacağına karar vermeli”

Çevre konusunda siyasi iradenin güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğine işaret eden Nilden Bektaş Erhürman, şöyle devam etti:

“Siyaset çevre konusunda ne yapılacağı hakkında karar vermeli. Çevre korunacak mı? Çevre sorunlarının sağlığımızı olumsuz etkilemesine izin verecek miyiz? Yoksa kalkınmayı sürdürüp, çevreyi etkin politikalarla koruyacak mıyız ? Adına çevre politikası veya çevre seferberliği denilebilir. Çevre konusunda eksik yasa ve tüzüklerin çıkarılması, denetim yapılması ve çevre konusundaki suçlardaki cezaların uygulanmasıyla güçlü bir duruş ve siyasetle, çevre yönetiminin birinci bacağını oluşturabiliriz.”

Çevreye ayrılan bütçenin yetersiz olmasından dolayı çevreyle ilgili projelerin gerçekleştirilip, sürdürülmesinin çok zor olduğuna dikkati çeken Nilden Bektaş Erhürman, yakında başlayacak bütçe görüşmelerine çevreye daha çok pay ayrılması gerektiğini belirtti.

Çevre yönetiminin halkla birlikte ve halkın desteğiyle gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret eden Nilden Bektaş Erhürman, çevre konusunda projeler gerçekleştiren ve eğitim çalışmaları yapan GİKAD ve Prof. Dr. Şerife Gündüz’ü tebrik etti.

“Çevre konusunda bir kültür geliştirilmeli”

Halkın çevreyi sahiplenmesi için farkındalık çalışmaları yapılması gerektiğini belirten Nilden Bektaş Erhürman, “Geri dönüşümden ve elimizdeki kaynaklardan mı faydalanacağız? Yoksa israfı mı önleyeceğiz? Çevre konusunda bir kültür geliştirilmeli. Kıbrıs Türk Halkının bu kültüre çok yatkın olduğunu düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığının yeni dönemde çevre konusunda girişimler yapacağına vurgu yapan Nilden Bektaş Erhürman, zirveden çıkacak sonuçları merakla beklediğini kaydetti.

Zirvede çok değerli katılımcı ve konuşmacıların bulunduğunu dile getiren Nilden Bektaş Erhürman, zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve yönetim kurulu üyelerini kutladı.

Konuşmasının ardından Nilden Bektaş Erhürman, Yeşil Okullar Projesi kapsamında Yeşil Okul Elçisi olan sanatçı Buray'a ödül ve plaket takdim etti.