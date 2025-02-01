AKSA SÜPER LİG

DÜN

DND G.Birliği-Mesarya:0-0

BUGÜN(Saat 14.00)

BTM 1. Lig’de 11. Hafta hakemleri açıklandı BTM 1. Lig’de 11. Hafta hakemleri açıklandı

Doğan T.Birliği-Gönyeli: 4 – 2

Göçmenköy-Çetinkaya: 1 – 4

Karşıyaka-Mağusa T.Gücü: 1 – 6

Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-M.Değirmenlik(Ertelendi)

2 Şubat 2025, Pazar (Saat 14.00)

Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-CB Gençlik Gücü(Turgay Misk)

Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Cihangir(Kerem Eran)

Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-A.Yeşilova(Ali Özer)

AKSA 1.LİG

BUGÜN(Saat 14.00)

Yeniboğaziçi-Türk Ocağı: 0 – 1

K.Kaymaklı-Maraş: 6 – 1

Yalova-A.Kozanköy : 4 – 1

Çanakkale-Binatlı: 1 – 4

2 Şubat 2025, Pazar(Saat 14.00)

Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Mormenekşe (Ferhat Tuna)

Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Düzkaya (Hakan Ünal)

Geçitkale Stadı S.Geçitkale-N.Dipkarpaz (Mustafa Öztugay)

Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Hamitköy (Zekai Töre)