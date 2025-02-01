AKSA SÜPER LİG
DÜN
DND G.Birliği-Mesarya:0-0
BUGÜN(Saat 14.00)
Doğan T.Birliği-Gönyeli: 4 – 2
Göçmenköy-Çetinkaya: 1 – 4
Karşıyaka-Mağusa T.Gücü: 1 – 6
Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-M.Değirmenlik(Ertelendi)
2 Şubat 2025, Pazar (Saat 14.00)
Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-CB Gençlik Gücü(Turgay Misk)
Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Cihangir(Kerem Eran)
Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-A.Yeşilova(Ali Özer)
AKSA 1.LİG
BUGÜN(Saat 14.00)
Yeniboğaziçi-Türk Ocağı: 0 – 1
K.Kaymaklı-Maraş: 6 – 1
Yalova-A.Kozanköy : 4 – 1
Çanakkale-Binatlı: 1 – 4
2 Şubat 2025, Pazar(Saat 14.00)
Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Mormenekşe (Ferhat Tuna)
Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Düzkaya (Hakan Ünal)
Geçitkale Stadı S.Geçitkale-N.Dipkarpaz (Mustafa Öztugay)
Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Hamitköy (Zekai Töre)