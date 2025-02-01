Başbakan Ünal Üstel, dün yapımına başlanan ve yolu çift gidiş-geliş haline getirecek olan Girne – Çatalköy Yol Genişletme Projesi’ni bu sabah yerinde inceledi. Üstel, Girne-Çatalköy yol çalışmasında ızdırap halen gelen sorunu çözmek için noktayı koymak üzere olduklarını vurguladı.

Üstel’e ziyaretinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok eşlik etti. Uzun süredir istimlak sorunundan dolayı yapımına bir türlü başlanamayan ve vatandaşların trafikte zaman kaybetmesine sebep olan yol, proje tamamlandıktan sonra çift şerit (çift gidiş-geliş) olacak.

-Üstel

Girne – Çatalköy yolunun çift şerit haline getirilme projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Başbakan Ünal Üstel, “yine verdikleri sözü tuttukları bir güne başladıklarını” söyledi. Hükümete geldikleri gün “önceliklerinin geçmişten kalan yarım projeleri tamamlamak” olduğunu kaydettiklerini, bunu hedef olarak koyduklarını belirten Üstel, “Dün başlayan ve süratli bir şekilde devam edecek olan Girne - Çatalköy ve Dağyolu bölgesindeki çalışmalar resmen start aldı” dedi. 2025 yılının başlamasıyla birlikte bütçenin de açıldığını dile getiren Üstel, projenin bu şekilde başladığını vurguladı.

14 yıldan beridir istimlak ve altyapı sorunları gerekçesiyle bu projenin bekletildiğini kaydeden Üstel, “Izdırap haline gelen bu yola nihayet noktayı koyuyoruz” dedi. Projenin başlatılıp yolun çift şerit haline getirilmesi için istimlak edilen yerlerde duvarların yıkıldığını belirten Başbakan Ünal Üstel, Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’la da istişare ederek bu yıkılan duvarların yerine yenisini yapacaklarını açıkladı.

Projenin tamamlanmasının ardından Çatalköy – Girne yolunu Ozanköy içerisinden de geçirerek yeni yapılacak olan Lefkoşa – Girne anayoluna bağlayacaklarını ve trafiği daha da rahatlatacaklarını dile getiren Üstel, “Halkımızın daha güvenli yollarda seyahat etmesi ve trafik kazalarını asgariye indirmek için biz hükümet olarak üzerimize ne düşerse yapacağız. Polis teşkilatımızın trafikte daha sıkı denetimler yapması için eksik olan araçlarını, aletlerini 2025 yılı içerisinde gidereceğiz” dedi.

Üstel, istimlak için mallarından feragat eden bölge sakinlerine de teşekkür ederek “Büyük fedakarlık yaptılar. Uzun süredir bekleyen istimlak problemlerini, kendileriyle istişare ettikten sonra bu konu çözüldü. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Girne – Çatalköy yolu projesinde en önemli aşamalardan birisine geldiklerini açıkladı. Bugün iki tane istimlak problemini, mal sahiplerinin fedakarlığı ve anlayışı, Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un da girişimleriyle aştıklarını ifade eden Arıklı, “İnşallah diğer yollarda istimlak problemi çıkarıp da çalışmaları durduranlara bir örnek olur” dedi.

Bu çalışmanın önemli bir çalışma olacağını ve trafiği büyük ölçüde rahatlatacağını aktaran Arıklı, “Gerçekten görüldüğü gibi işkence haline gelmiş bir yol burası. Bir saate ulaşan zaman sıkıntısıyla ulaşım sağlanmaya çalışılıyor. İnsanlar ciddi şekilde ekonomik ve psikolojik olarak yıpranıyor. Zaman çok önemli. Bu çalışma, yerel idare ve merkezi hükümetin ortak hareket etmesinin bir üründür. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

-Kırok

Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da, uzun yıllardır yapımına başlanılacağı konuşulan Girne - Çatalköy yolunun çift şerit projesiyle doğu çevre yolunun çalışmalarının dün itibariyle başladığını açıkladı. Daha önce bunu Başbakan, Ulaştırma Bakanı ve Karayolları Dairesi Müdürü ile duyurduklarını dile getiren Kırok, “Ben burada bölge halkımıza ve yol üzerindeki esnafımıza çok teşekkür ederim. Mağduriyetlerini gidermek için verdiğimiz sözleri yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Hem güvenlik hem de ulaşımın süratlenmesi açısından bu yolun bir an önce yapılması gerektiğini ifade eden Kırok, “Ben tekrardan Başbakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, Maliye Bakanımıza ve diğer bakanlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.