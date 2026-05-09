Aksa Süper Lig ve Birinci Lig'in 30. ve son haftası bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Süper Lig ve 1. Lig’de şampiyon takımlar son hafta maçlarıyla belli olacak. Süper Lig’de Cihangir ile C. B Gençlik Gücü ayni puanla son haftaya girerlerken, her iki takımın da son maçlarını kazanması durumunda iki takım arasındaki maçlarda C. B Gençlik Gücü’nün bir galibiyeti olması nedeniyle şampiyon olacak.

Öte yandan Ligden düşmesi kesinleşen Yeniboğaziçi ile Gönyeli takımlarının ardından ligden düşecek iki takımı belirleyecek play-out maçlarına katılacak olan 4 takım bu hafta oynanacak maçlar sonunda kesinleşecek.

BİRİNCİ LİGDE ASLANKÖY MÜ? BAF ÜLKÜ YURDU MU? ŞAMPİYON OLACAK

Öte yandan Aksa 1. Lig’de de şampiyon da son hafta maçları sonucunda belli olacak. 57 puanla lider olan Aslanköy ile 56. puanlı Baf Ülkü Yurdu son hafta maçlarını kazanması halinde Aslanköy şampiyon olacak. Aslanköy’ün bugün zorlu Düzkaya karşılaşmasında puan kaybetmesi ve Baf Ülkü Yurdu’nun kazanması durumunda Baf şampiyon olacak.

Öte yandan Ligden düşen Hamitköy ile Kaplıca Karadeniz 61 takımlarının ardından düşecek iki takımı belirleyecek play-out maçlarına katılacak takımların ikisi S. Geçitkale ile Binatlı olurken diğer iki takı bu hafta oynanacak maçlar sonunda belli olacak.

Aksa Süper Lig ve 1. Lig 30. Haftası programı ve hakemleri şöyle:

AKSA SÜPER LİG

Bugün (Saat 16.00)

Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Mağusa T. Gücü (İbrahim Katmer)

Cihangir Stadı: Cihangir – Karşıyaka (Şakir Azizoğlu)

Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü - Çetinkaya (Kerem Eran)

Gönyeli Stadı: Yenicami – K. Kaymaklı (Tufan Çerçioğlu)

16 Ağustos Stadı: Lefke - Yeniboğaziçi (Utku Hamamcıoğlu)

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – A. Yeşilova (Hakan Ünal)

Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar - Gönyeli (Fatih Bardakçıoğlu)

Erdal Barut Stadı: Esentepe - Mesarya (Osman Özpaşa)

AKSA BİRİNCİ LİG

10 Mayıs Pazar (Saat 16.00)

Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – Değirmenlik (Ali Özer)

Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Lapta (Burak Mandıralı)

Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – Yalova (Cenk A. Özfuttu)

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – S. Geçitkale (Abdullah Genç)

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Göçmenköy ( Zekai Töre)

Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Aslanköy (Turgay Misk)

Raif Rauf Denktaş Stadı: A. Kozanköy – M. H. Yılmazköy (Evren Karademir)

Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Hamitköy (Şahin Coşkun) (Saat 20.00)