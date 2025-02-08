AKSA Süper Lig

Mağusa T.Gücü-TH Dumlupınar : 1 – 0

Çetinkaya-Karşıyaka: 1 – 3

Lefke-DND G.Birliği: 3 – 0

A.Yeşilova-Yenicami: 3 – 2

Karşıyaka, Lefkoşa’yı seviyor Karşıyaka, Lefkoşa’yı seviyor

Cihangir-Gönyeli: 2 – 0

Mesarya-Göçmenköy: 2 – 0

M.Değirmenlik-Doğan T.Birliği: 1 – 1

17.30 Lefkoşa Atatürk Stadı CB G.Gücü-Esentepe (Fehim Dayı)

AKSA 1.Lig

8 Şubat 2025, Cumartesi

Hamitköy-A.Kozanköy: 2 – 4

N.Dipkarpaz-Lapta: 3 – 3

Türk Ocağı-Vadili: 0 – 0

9 Şubat 2025, Pazar

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Yeniboğaziçi (Ferhat Tuna)

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-K.Kaymaklı (Burak Mandıralı)

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-Yalova (Hüseyin Eyyüpler)

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Çanakkale (Fatih Bardakçıoğlu)

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-S.Geçitkale (Şakir Azizoğlu)