AKSA SÜPER LİG

Bugün

Lefke – A. Yeşilova. 1 – 2

Dikmen Gücü Kulübü’nden Çelebi’ye anlamlı hediye
Mesarya – Mağusa T. Gücü: 0 – 0

Dumlupınar – Karşıyaka 7 – 2

C. B. Gençlik Gücü – Mormenekşe. 3 – 1

23 Kasım Pazar (Saat 14.00)

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Cihangir (Osman Özpaşa)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – K. Kaymaklı (Evren Karademir)

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Doğan T. Birliği (Fehim Dayı)

Yeniboğaziçi Osman E. M.Stadı: Yeniboğaziçi – Çetinkaya (Tufan Çerçioğlu)

AKSA BİRİNCİ LİG

BUGÜN

Hamitköy – Değirmenlik: 1 – 3

S. Geçitkale – Lapta: 1 – 2

A. Kozanköy – Göçmenköy: 2 – 0

M. H. Yılmazköy – Yalova: 0 – 0

23 Kasım Pazar (Saat 14.00)

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Aslanköy (Fatih Bardakçıoğlu)

Güzelyurt Üner B. Stadı: Baf Ü.Yurdu – DND L. G. Birliği (Abdullah Genç)

Maraş Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Düzkaya (Ali Özer)

Emre Genç Stadı: Kaplıca Karadeniz 61 – Binatlı (Cenk Aras Özfutu)