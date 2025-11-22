AKSA SÜPER LİG
Bugün
Lefke – A. Yeşilova. 1 – 2
Mesarya – Mağusa T. Gücü: 0 – 0
Dumlupınar – Karşıyaka 7 – 2
C. B. Gençlik Gücü – Mormenekşe. 3 – 1
23 Kasım Pazar (Saat 14.00)
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami – Cihangir (Osman Özpaşa)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – K. Kaymaklı (Evren Karademir)
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Doğan T. Birliği (Fehim Dayı)
Yeniboğaziçi Osman E. M.Stadı: Yeniboğaziçi – Çetinkaya (Tufan Çerçioğlu)
AKSA BİRİNCİ LİG
BUGÜN
Hamitköy – Değirmenlik: 1 – 3
S. Geçitkale – Lapta: 1 – 2
A. Kozanköy – Göçmenköy: 2 – 0
M. H. Yılmazköy – Yalova: 0 – 0
23 Kasım Pazar (Saat 14.00)
Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Aslanköy (Fatih Bardakçıoğlu)
Güzelyurt Üner B. Stadı: Baf Ü.Yurdu – DND L. G. Birliği (Abdullah Genç)
Maraş Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Düzkaya (Ali Özer)
Emre Genç Stadı: Kaplıca Karadeniz 61 – Binatlı (Cenk Aras Özfutu)