AKSA Süper Lig
Karşıyaka-Mormenekşe: 2 – 5
Cihangir-Esentepe: 4 – 1
: A. Yeşilova-Doğan T. Birliği: 0 – 3
Mağusa T. Gücü-C. B. Gençlik Gücü: 1 – 3
Çetinkaya-Yenicami: 0 – 1
K. Kaymaklı-Dumlupınar: 3 – 4
Gönyeli-Lefke: 1 – 5
Yeniboğaziçi-Mesarya: 1 – 4
AKSA Birinci Lig
Göçmenköy – Düzkaya: 1 – 3
Binatlı – Baf Ülkü Yurdu: 1 – 0
Aslanköy – DND L. G. Birliği: 4 – 0
Değirmenlik – Maraş: 2 – 2
Lapta – K. Karadeniz 61: 3 – 0
Yalova – Atoll Kozanköy: 1 – 1
M. H. Yılmazköy – Türk Ocağı: 0 – 2
Geçitkale – Hamitköy: 5 – 0