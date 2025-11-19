Aksa Elektrik, Özbekistan’ın Semerkant vilayetinin elektrik dağıtım işletmesini 30 yıllığına devralarak Orta Asya’da elektrik dağıtım hizmeti verecek ilk Türk şirketi oldu. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Kamu-Özel Ortaklıkları Forumu’nda gerçekleştirilen ülkenin ilk elektrik dağıtım hizmeti ihalesinin sonuçları resmi olarak açıklandı ve anlaşma imzalandı.

Kazancı Holding ve Aksa Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, törende yaptığı konuşmada 2020 yılından bu yana enerji üretimi alanında Özbekistan’da faaliyet gösterdiklerini hatırlatarak, şirketin uluslararası alandaki en önemli adımlarından birini attığını söyledi. Kazancı, “Aksa Elektrik’in elde ettiği bu stratejik başarıyla birlikte, Orta Asya’nın tarihi ve kültürel merkezi Semerkant’ın elektrik dağıtım hizmetinden sorumlu olacağız. Globalleşme yolculuğumuzda kritik bir eşik olan bu yatırım hamlemizle operasyonel gücümüzü ülke sınırlarımızın ötesine taşıyoruz” dedi.

Kazancı ayrıca, lisans süresi boyunca toplam 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağını vurgulayarak, kesintisiz enerji arzı, modern altyapı oluşturulması ve çevresel sürdürülebilirliğin projelerinin merkezinde yer aldığını ifade etti. Aksa Elektrik’in bölgeye örnek bir dağıtım modeli kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Törenin devamında anlaşma, Aksa Elektrik Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Alper Erbaş ile Özbekistan Bölgesel Elektrik Şebekeleri A.Ş. Dönüşüm, Yatırım, Yenilik, Dijitalleşme ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Birinci Başkan Yardımcısı Gaybullayev Alvar Keldiyorovich tarafından imzalandı.

Bu anlaşmayla Aksa Elektrik, Semerkant vilayetinin elektrik dağıtım faaliyetlerini 30 yıl boyunca yürüterek bölgeye modern, güvenli ve sürdürülebilir enerji altyapısı kazandırmayı hedefliyor.



