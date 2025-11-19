Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), üniversitenin Alayköy Kampüsü çevresinde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik ortak çalışma başlatıyor.

KAÜ’den ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden yapılan ortak açıklamaya göre, Lefkoşa-Güzelyurt güzergâhında yer alan kampüs çevresinde araç yoğunluğu, anayola giriş-çıkış noktalarındaki riskler, yönlendirme eksiklikleri ve durak ihtiyacı gibi konuların ele alındığı toplantı üniversitede gerçekleştirildi.

Toplantıya, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Belediyesi Şehir Planlamacısı Merter Refikoğlu, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci ve KAÜ Genel Sekreteri Alp Karaca katıldı.

- Amcaoğlu

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgedeki üniversitelerle iş birliğine önem verdiklerini belirterek, gençlerin güvenli, düzenli ve modern bir çevrede eğitim alması için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını söyledi.

Bölgedeki üniversitelerin gelişimi ile öğrencilerin güvenliğinin belediyenin öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Amcaoğlu, kampüs çevresinde yapılacak düzenlemelerin Karayolları Dairesi ile istişare içinde ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüleceğini kaydetti.

Toplantıda kampüs çevresindeki trafik güvenliği sorunları değerlendirilerek çözüm önerileri masaya yatırıldı. Amcaoğlu, risklerin giderilmesine yönelik çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını açıkladı.

- Keçeci

KAÜ Rektörü Gökçe Keçeci ise, kampüs güvenliğini güçlendiren her adımın, öğrencilerin huzurlu ve nitelikli bir eğitim ortamına yapılan stratejik bir yatırım olduğunu söyledi.

Keçeci, bölgesel iş birliklerine önem verdiklerini vurgulayarak, “Öğrencilerimizin geleceğini daha güvenli, daha modern ve daha sürdürülebilir bir kampüs yaşamı üzerine inşa etmeyi hedefliyoruz.” dedi.