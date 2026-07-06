Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2026-2027 Futbol Sezonu'nun sezon planlamasını yayınladı. Buna göre lig yeni sezonun ilk resmi müsabakası olan Süper Kupa 3 Eylül 2026 Perşembe günü oynanırken, AKSA Ligleri'nde 1.hafta 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

Ligde 1. Transfer Dönemi içerisinde bonservisli transfer 1 Temmuz - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında olurken, kiralık / geçici transfer de 1 Temmuz - 2 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Serbest transfer hakkı bulunan futbolcular 1 -17 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapmakla mükellef olurken, ilgili futbolcular transfer işlemlerini 14 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlamakla yükümlü olacak. Yabancı futbolcu transferi ise 1 Temmuz - 9 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

AKSA Ligleri'nde ilk devre 20-21 Aralık 2026 tarihlerinde sona ererken, 2.devre 23-24 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak.

Bu sezon Kıbrıs Kupası tarihleri ile ilgili de yeni bir düzenlemeye gidildi. Şöyle ki Kıbrıs Kupası'nda 1. Tur ve 2. Tur müsabakaları ligin ilk devresinde hafta arası oynanacak. Çeyrek Final etabı sonrası ise 2. devrede oynanacak.