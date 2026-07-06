İsmet KARAOSMAN
BTM Birinci Lig ekiplerinden Binatlı Kulübü dün akşam gerçekleştirdiği genel kurul sonucunda Nahit Katmer yeniden Kulüp başkanı seçildi.
Faliyet Raporu ve Mali rapor onaylanmasının ardından Başkanlık seçimine geçildi. Tek aday olan mevcut başkan Nahit Katmer, oy birliğiyle Binatlı Yılmaz Spor Kulübü başkanlığına seçildi.
Kamer başkanlığında Binatlı Kulübü yeni yönetimi şöyle oldu:
Başkan Nahit Katmer
Asbaşkan Cağdaş Uçaner
A takım sporcu Sor. Ferit Tatlıses
Federasyon temsilcisi Anıl Zaim
Alt yapı sorumlusu Velettin Taşkent
Yönetim kurulu üyeleri
Yeliz Çakıkçıoğlu
Aytunç Aygit
Hüseyin Eğitmen
Çetin Eren Halil Çeliktaş
Buğra Sadık