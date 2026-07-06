Polis Örgütü’nün Kuruluşunun 62’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 4.Eybil Efendi Polis Salon Futbolu (Futsal) Turnuvası dün başladı.

Bu yıl 10 takımın yer aldığı turnuva, bugün Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen açılış seremonisinin ardından, Polis Genel Müdürü Ali ADALIER'in başlama vuruşunu yaptığı, Polis Özel Harekat Müdürlüğü takımı ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü takımları arasında oynanan açılış maçı ile başladı. Bugün,yarın ve Çarşamba günü oynanacak grup maçlarının ardından, Perşembe günü oynanacak yarı final ve final maçları ile turnuva tamamlanacaktır.