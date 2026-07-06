Necati KÜLAHLILAR

Süper Ligde tüm kupaları kazanan son şampiyon China Bazaar Gençlik Gücü 2026-2027 futbol sezonunun ilk antrenmanını dün saat 18.00'de Lefkoşa'daki M. Kemal Deniz Antrenman Sahası'nda gerçekleştirerek resmen sezona resmen başlamış oldu.

Teknik Direktör Turan Altay ve yardımcı antrenörleri nezaretinde ilk çalışmasını yaptı. China Bazaar Gençlik Gücü kulüp başkanı Zeeb Choudry yaptığı açıklamada ilk hedeflerinin sezonun ilk kupası olan Süper Kupayı kazanmak olduğunu söyledi.

Teknik direktör Turan Altay ise yaptığı açıklamada geçen yıl hedeflerinin ne ise bu yılda ayni olduğunu vurguladı. Önce Süper Kupayı kazanmak istediklerini daha sonra lig ve Kıbrıs Kupasını kazanmak hedefinde olduklarını söyledi.