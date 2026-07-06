Necati KÜLAHLILAR

BTM 2. Lig 5 Gurubu da mücadele eden Sinde ve Pergama takımları önceki gün oynadıkları Sinde sahasındaki maç öncesinde her iki takım futbolcuları ve yöneticileri ile yemekte bir araya geldiler.

Sinde Akın Spor Kulübü lokalinde gerçekleşen yemek samimi ortamda gerçekleşirken kulüplere örnek olarak ve her zaman bu gibi olayların devam etmesi temenni edildi.

Sinde takım antrenörü Mehmet Cağakan ve Pergama antrenörü Mehmet Karşılı bir araya gelerek dostluk mesajı verdiler..

Pergama Spor kulüp yöneticileri de Sinde Akın Spor Külübüne teşekkür ederek futbol dostluk kardeşliktir açıklamasında bulundular.