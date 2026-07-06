KKTC U12 Milli Takımı Trabzonspor'un davetlisi olarak yer aldığı turnuvada ilk günü iki maçla geçirdi. Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisindeki Özkan Sümer Tesisleri'ndeki müsabakalarda milli takımımız oynadığı iki maçı da galibiyetle tamamlayarak turnuvaya motive başladı.

İlk maçını Kelkit ile yapan U12 milli takımımız güzel ve disiplinli oyunuyla galibiyeti elde ederken, günün ikinci maçında da Fatsa karşısında etkili oyunuyla galip gelen taraf oldu. Kafilemiz Trabzon'da çok iyi karşılanırken, oynanan oyun da Trabzonspor yetkilileri tarafından takdirle karşılandı.

U12 Milli Takımımız, ortaya koyduğu performans ve disiplinle turnuvanın ilk bölümünde dikkat çeken ekiplerden biri oldu. U12 milli takımımız yarın (07.07.2026) Atakent ve Bursa ile karşılaşacak.

Haber ve Fotoğraflar: Münür DAĞGÜL (Trabzon)