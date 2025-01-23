Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa Futbol Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 2. devresi hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalarla başlıyor.
Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 16. Hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.
16. haftanın maç programı ve yönetecek hakemler şöyle:
AKSA SÜPER LİG
25 Ocak 2025, Cumartesi
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-DND Gençler Birliği (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Karşıyaka (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Doğan T.Birliği (Osman Özpaşa)
14.00 Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-Göçmenköy (Emre Öztaşlı)
26 Ocak 2025, Pazar
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-Yenicami (Ali Özer)
14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Esentepe (Kerem Eran)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Lefke (Fehim Dayı)
27 Ocak 2025, Pazartesi
18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı CB Gençlik Gücü-TH Dumlupınar (Evren Karademir)
AKSA 1.LİG
25 Ocak 2025, Cumartesi
14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-K.Kaymaklı (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Hamitköy-Yalova (Ferhat Tuna)
14.00 Dipkarpaz Stadı N.Dipkarpaz-Vadili (Fatih Bardakçıoğlu)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-MH Yılmazköy (Turgay Misk)
26 Ocak 2025, Pazar
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Yeniboğaziçi (Burak Mandıralı)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-Lapta (Şakir Azizoğlu)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Çanakkale (İsmail Ercan)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-S.Geçitkale (Zekai Töre)