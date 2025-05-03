Aksa Süper Lig

Yenicami – Gönyeli: 2 – 5

Esentepe-Doğan T. Birliği: 0 – 0

Cihangir – Mesarya: 5 – 2

Göçmenköy – A. Yeşilova: 0 – 3

Gençler Birliği – Mağusa T. Gücü: 3 – 8

Lefke – Çetinkaya: 0 – 4

Karşıyaka – C. B. Gençlik Gücü: 1 – 3

Aksa 1.Lig

PAZAR

Yeniboğaziçi Stadı: Yeniboğaziçi – N. Dipkarpaz: İbrahim Katmer

Lefkoşa Atatürk Stadı: Hamitköy – Binatlı: Burak Mandıralı

Kaymaklı Şht. H. Ruso Stadı: K.Kaymaklı – Yalova: Şakir Azizoğlu

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – A. Kozanköy: Fehim Dayı

Vadili 14 Ağustos Stadı: Vadili – Mormenekşe: Mustafa Torun

Son hafta nefesler kesilecek Son hafta nefesler kesilecek

Çanakkale M. Döveç Stadı: Çanakakle – Düzkaya: Halil Atlar

Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – U. Maraş: Tufan Çerçioğlu

Yılmazköy M. Üçöz Stadı: M. Hacıali Yılmazköy – Türk Ocağı: Emre Öztaşlı