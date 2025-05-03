Aksa Süper Lig
Yenicami – Gönyeli: 2 – 5
Esentepe-Doğan T. Birliği: 0 – 0
Cihangir – Mesarya: 5 – 2
Göçmenköy – A. Yeşilova: 0 – 3
Gençler Birliği – Mağusa T. Gücü: 3 – 8
Lefke – Çetinkaya: 0 – 4
Karşıyaka – C. B. Gençlik Gücü: 1 – 3
Aksa 1.Lig
PAZAR
Yeniboğaziçi Stadı: Yeniboğaziçi – N. Dipkarpaz: İbrahim Katmer
Lefkoşa Atatürk Stadı: Hamitköy – Binatlı: Burak Mandıralı
Kaymaklı Şht. H. Ruso Stadı: K.Kaymaklı – Yalova: Şakir Azizoğlu
Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – A. Kozanköy: Fehim Dayı
Vadili 14 Ağustos Stadı: Vadili – Mormenekşe: Mustafa Torun
Çanakkale M. Döveç Stadı: Çanakakle – Düzkaya: Halil Atlar
Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – U. Maraş: Tufan Çerçioğlu
Yılmazköy M. Üçöz Stadı: M. Hacıali Yılmazköy – Türk Ocağı: Emre Öztaşlı