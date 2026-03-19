Aksa Süper Lig
Doğan Türk Birliği – Yenicami: 0 – 0
Cihangir – Lefke: 4 – 2
C. B. Gençlik Gücü – Esentepe: 3 – 0
Mağusa Türk Gücü – Gönyeli: 7 – 0
Çetinkaya – K.Kaymaklı: 0 – 0
Mormenekşe – Dumlupınar: 2 – 6
A.Yeşilova – Yeniboğaziçi: 4 – 0
Karşıyaka – Mesarya: 2 – 1
Aksa Birinci Lig
Düzkaya – Atoll Kozanköy: 2 – 1
Binatlı – Türk Ocağı: 3 – 2
Göçmenköy – Hamitköy: 2 – 1
Aslanköy – S. Geçitkale: 1 – 1
Değirmenlik – M. H. Yılmazköy: 1 – 2
Lapta – Yalova: 1 – 0
DND L. Gençler Birliği – Kaplıca Karadeniz 61: 5 – 1
Maraş – Baf Ülkü Yurdu: 1 – 1