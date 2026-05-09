Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 2-3 Mayıs 2026 tarihinde oynanan maçlar ve sevk dosyaları ile ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Kadınlar Ligi ve Saydam U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Arda Çeker (Baf Ülkü Yurdu), Arda Emre Bekmezci (Çetinkaya), Boran Çağman (Yenicami), Çınar Karaçalı (Yenikent Perçinci), Erdem Kuşkaya (Alsancak Yeşilova), Gökcan Gelmen (Mağusa Türk Gücü), Mehmet Göçben (Göçmenköy İYSK), Rıdvan Şahin (M. Hacıali Yılmazköy SK), Süleyman Şeb (M. Hacıali Yılmazköy), Şahin Fırat (Binatlı), Yusuf Eren Yılmaz (1461 İskele Trabzonspor), İbat Aybey Beyaz (Mormenekşe), İbrahim Çıdamlı (Aslanköy), İbrahim Yazıcı (DND L. Gençler Birliği), Kadir Erol (Mormenekşe), Mansur Abdulatipov (Doğan Türk Birliği)

Mehmet Ali Aylanç (DND L. Gençler Birliği),

2 Maç: Emir Dolu (Mesarya), Hasan Tulum (Değirmenlik), Mehmet Barak (China Bazaar Gençlik Gücü)

3 Maç: Can Babahan (Değirmenlik), Devran Avağ (Maraş), Ege Hakkı Gümüllü (Alayköy Gençlik), Harun Mert Şanverdi (Alayköy Gençlik),

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Ahmet Kurtcu (Gönyeli SK), Necati Çoban (Gönyeli SK)

2 Maç: Ercan Atasay (Atoll Kozanköy), Sezer Yücel (Doğan Türk Birliği)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Arda Güler (M. Hacıali Yılmazköy), Ercan Samancıoğlu (Mesarya), Erdem Demir (Baf Ülkü Yurdu), Ertan Bulut (Mesarya), Fevzi Gökova (Yeniboğaziçi)

Hasan Erdelhun (Binatlı), İlker Tek (Türk Ocağı Limasol), Jamiu Bamidele Arowolo (Gönyeli), Kemal Kurişi (Alsancak Yeşilova), Mehmet Ada Arıkan (Esentepe), Mehmet Ali Avcı (Aslanköy), Mehmet Eryüce (Serveroğlu Geçitkale), Muhammet Kaan Turan (Alsancak Yeşilova), Mustafa Hafız (Gönyeli), Mustafa Menekşeli (Mormenekşe), Mustafa Saylık (China Bazaar Gençlik Gücü), Mustafa Tunç (Türk Ocağı Limasol), Turgut Kaçar (DND L. Gençler Birliği), Yusuf Yıldız (Baf Ülkü Yurdu)