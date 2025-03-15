AKSA Süper Lig
DÜN
Doğan T.Birliği-Mesarya: 1 – 0
BUGÜN
14.00 Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-Cihangir (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-Göçmenköy (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-DND G.Birliği (Ali Özer)
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Lefke (Turgay Misk)
16 MART 2025, PAZAR
14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Çetinkaya (Fehim Dayı)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı CB G.Gücü-A.Yeşilova (Burak Mandıralı)
AKSA 1.Lig
BUGÜN
14.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Türk Ocağı (Kerem Eran)
14.00 Geçitkale Stadı S.Geçitkale-Yeniboğaziçi (Zekai Töre)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-N.Dipkarpaz (Evren Karademir)
16 MART 2025, PAZAR
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Hamitköy (İbrahim Katmer)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Ü.Maraş-Düzkaya (Ferhat Tuna)
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Binatlı (Osman Özpaşa)
14.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Çanakkale (İsmail Ercan)
14.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-MH Yılmazköy (Şakir Azizoğlu)