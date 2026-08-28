Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu iptal edilen Barcelona kampı ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılması planlanan kampta ne bir siyaset, ne de bir siyasi mesaj olmadığını ancak çocukların hayallerinin peşinden gitme isteğinin tehdit olarak görüldüğünü belirten Başkan Sertoğlu, organizasyonun iptal edilmesine göz yuman, baskılara karşı durmayan ve çocukların hayallerinin önüne siyasi hesapların geçmesine izin veren herkesin bu olayın sorumluluğunu taşıdığını ifade etti. Sertoğlu, çocukların yaşadığı hayal kırıklığını bir nebze azaltma adına yaptıkları girişimler sonucunda Türkiye’nin dört büyük kulübünün altyapılarının adaya gelmesinin gündemde olduğunu da açıkladı.

Sertoğlu’nun yaptığı açıklama şöyle;

Dün itibarıyla, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak uzun süredir takip ettiğimiz ve ülkemizde gerçekleştirilmesi planlanan Barcelona Futbol Okulu altyapı seçmeleri ve kampının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin baskıları sonucunda iptal edildiğini öğrendik. Bu olayın ardından gerek ülkemizde gerekse uluslararası kamuoyunda birçok açıklama yapıldı. Ancak konunun özünü bir kez daha, çok açık ve net şekilde ortaya koymak istiyorum.

Ortada sadece bir futbol altyapı kampı vardı. Hepsi bu. Bu organizasyonda 12-13 yaşlarındaki yaklaşık 500 çocuğumuz sahaya çıkacak, futbol oynayacak, Barcelona'nın altyapı antrenörlerinden eğitim alacak, seçmelere katılacak ve yetenekleri beğenilen çocuklarımız daha ileri seviyedeki kamplara davet edilecekti.

Yani ortada siyaset yoktu. Ortada bir siyasi mesaj yoktu. Ortada herhangi bir siyasi kazanım arayışı da yoktu. Ortada çocuklarımızın futbol oynama, kendilerini geliştirme ve hayallerinin peşinden gitme isteği vardı. Ne yazık ki Rum bunu dahi kendisine tehdit olarak gördü ve baskılar sonucunda bu organizasyonun iptal edilmesini sağladı. Biz kendi yaşlarımızdaki insanların bu tür olaylarla karşılaşmasına artık şaşırmıyoruz. Yıllardır aynı zihniyetin, Kıbrıs Türk halkına yönelik yaklaşımını görüyoruz. Rum tarafının hazımsızlığına, şımarıklığına ve her konuda önümüze engel koyma çabasına ne yazık ki alıştık. Ancak çocuklarımızın hayallerine dokunulmasını kabul etmiyoruz.

12-13 yaşındaki bir çocuğun Barcelona'nın altyapı antrenörleri tarafından izlenmesi, onlardan futbol eğitimi alması ve belki de hayatını değiştirecek bir fırsat yakalaması neden birilerini rahatsız eder? Bir çocuğun hayalini gerçekleştirmesi neden siyasi bir mesele haline getirilir?

Bu soruların cevabını özellikle Avrupa Birliği'ne ve Birleşmiş Milletler'e de sormak istiyorum. Çocukların futbol oynaması söz konusu olduğunda neden sessiz kalıyorsunuz? İnsan haklarından, çocuk haklarından ve sporun birleştirici gücünden bahsedenlerin, konu Kıbrıs Türk çocukları olduğunda bir kenarda sessizce olanları izlemesini kabul etmiyoruz.

Bu olay yalnızca Rum tarafının sorunu değildir. Bu organizasyonun iptal edilmesine göz yuman, bu baskılara karşı durmayan ve çocukların hayallerinin önüne siyasi hesapların geçmesine izin veren herkes bu olayın sorumluluğunu taşımaktadır.

O çocuklar için bu organizasyon belki de hayatlarının en önemli futbol deneyimlerinden biri olacaktı. Günlerce, haftalarca bu kampı beklediler. Belki ailelerine “Barcelona'nın antrenörleri beni izleyecek” dediler. Belki Barcelona forması giyerek sahaya çıkmanın hayalini kurdular.

Bu çocukların yaşadığı hayal kırıklığını hiçbir açıklama ortadan kaldıramaz. Ve eminim ki bu çocukların önemli bir bölümü, kendilerine yapılan bu haksızlığı hayatları boyunca unutmayacaktır.

Dünden bu yana yaptığımız görüşmelerde, bu çocukların yaşadığı hayal kırıklığını nasıl bir nebze olsun azaltabileceğimizi düşündük ve bunun için girişimlerde bulunduk.

Dün ve bugün Başbakan Ünal Üstel ile gerçekleştirdiğimiz temasların ardından, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile de görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonucunda, Türkiye'nin dört büyük kulübünün altyapılarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelerek çocuklarımızla bir dostluk turnuvası ve futbol organizasyonu gerçekleştirmesi konusunda hemfikir olduk.

Bu gelişmeyi son derece önemli buluyoruz. Bir kapıyı kapatabilirler, bir organizasyonu iptal ettirebilirler, çocuklarımızın önüne siyasi engeller koyabilirler. Ama biz çocuklarımız için yeni kapılar açmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle öncelikle Başbakanımız Ünal Üstel’e, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na gösterdikleri duyarlılık ve ortaya koydukları irade nedeniyle teşekkür ediyorum.

Bu organizasyonun, yaşanan büyük hayal kırıklığının tamamen ortadan kaldırmayacağının elbette farkındayız. Ancak çocuklarımızın yeniden sahaya çıkması, Türkiye'nin büyük kulüplerinin altyapılarıyla buluşması ve futbolun birleştirici gücünü hissetmesi bizim için çok değerlidir.

Ve buradan açıkça söylüyorum: Kıbrıs Türk çocuklarının hayallerinin önüne hangi siyasi engeli koyarlarsa koysunlar, biz o engeli aşmanın bir yolunu bulacağız.

Çünkü mesele sadece futbol değil. Mesele çocuklarımızın geleceğidir. İNADINIZA GENÇLİK, İNADINIZA SPOR…

Saygılarımla,

Hasan SERTOĞLU

KTFF Başkanı