Kıbrıs Türk futbolunun sevilen isimlerinden, uzun yıllar Çetinkaya Türk Spor Kulübü formasını başarıyla terleten Orhan Oytun hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı camiada iz bırakan sporculardan biri olan Oytun, yalnızca sahadaki mücadeleci futboluyla değil; karakteri, disiplini ve örnek kişiliğiyle de takım arkadaşları ve taraftarların gönlünde özel bir yer edinmişti.

Merhumun cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığında defnedildi..