AKSA SÜPER LİG
Çetinkaya-MağusaT.Gücü: 1 – 1
TH Dumlupınar-Esentepe: 2 – 0
Cihangir-Yenicami:2 – 1
DND G.Birliği-M.Değirmenlik: 0 – 3
Lefke-CB Gençlik Gücü: 1 – 2
BUGÜN
Karşıyaka-Doğan T.Birliği : 0 – 1
Mesarya-A.Yeşilova : 5 – 2
9 ARALIK 2024, PAZARTESİ
18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Gönyeli (Kerem Eran)
AKSA 1.LİG
Vadili-Yalova: 0 – 3
Hamitköy-Lapta : 1 – 0
Yeniboğaziçi-A.Kozanköy: 3 – 0
MH Yılmazköy-Mormenekşe: 0 – 2
BUGÜN
S.Geçitkale-K.Kaymaklı: 0 – 1
Çanakkale-Maraş: 3 – 2
Binatlı-N.Dipkarpaz: 1 – 1
Türk Ocağı-Düzkaya: 1 – 2