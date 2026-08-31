Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kaza mahalline bağlı olarak çıkış rotası değişilerek, arama çalışmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde deniz seferlerinin başlaması gerektiğini belirtti.

Şenkul, yaptığı açıklamada “Yaşadığımız facianın ardından: Dün büyük bir faciaya yaşadık ve buna bağlı olarak hepimiz şok içindeyiz. Ancak bazılarımız bana kızacak olsa da hayatın normal akışına hızlıca dönmek zorundayız” açıklamasında bulundu.

Girne Limanında yüzlerce insanın yolculuk için dünden beri perişan halde beklediğini kaydeden Şenkul, bu kişiler arasında zor durumda olanlar, izni bitenler, ülkesine acil dönmesi gerekenler bulunduğunu kaydetti.

“Hava şartları müsait ve dünkü kazayla alakası olmayan diğer şirketlerin bu amme hizmetine devam etmesi gerekiyor” diyen Şenkul, “Kaza mahalline bağlı olarak çıkış rotası değişilerek, arama çalışmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde seferleri yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

Dünkü kaza sebebiyle uçaklara yoğun talep oluştuğunu, 6 bin liralık biletlerin zorunlu talep nedeniyle 22 bin Türk Lirasına çıktığını belirten Şenkul açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu koşullarda bile ticari bakış açısından çıkamadık ya, hepimize yazıklar olsun. Evet şoktayız, evet üzgünüz, evet tedirgin durumdayız ancak bunlar yapmamız gerekenlere engel olmamalı. Ayağa kalkacağız, bu hatalardan ders çıkaracağız, sorumluların hesap vermesini sağlayacağız ve bir daha böyle birşey yaşamayacağız.”