Kamusen Başkanı Metin Atan, “Sorumluluk makamında bulunan kişi, kendi görev alanında yaşanan böylesine büyük bir facianın ardından ortaya çıkan tablo karşısında siyasi bedel ödemeyi de bilmelidir” açıklamasında bulundu. Atan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı istifaya davet etti.

“Girne açıklarında yaşanan ve can kayıplarıyla sonuçlanan feribot faciası, toplumumuzu derin bir acıya boğmuştur” diyen Atan, “böylesine ağır bir facianın ardından yalnızca başsağlığı mesajları yayımlamak, soruşturma başlatıldığını söylemek ve kamuoyuna sabır telkin etmek yeterli değildir. Ortada kaybedilmiş canlar vardır. Dolayısıyla ortada mutlaka cevaplanması gereken sorular, yerine getirilmesi gereken sorumluluklar ve hesap vermesi gereken makamlar da vardır.” İfadelerini kullandı.

Atan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kazaya karışan geminin teknik durumu, denetimleri, seyre elverişlilik şartları, izinleri, bakım süreçleri ve ilgili kurumların sorumlulukları hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kamuoyuna açıklanmalıdır.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere, bu süreçte denetim ve gözetim sorumluluğu bulunan bütün kurumların uygulamaları bağımsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalıdır. Siyasi sorumluluk yalnızca açıklama yapmakla yerine getirilmez.

Sorumluluk makamında bulunan kişi, kendi görev alanında yaşanan böylesine büyük bir facianın ardından ortaya çıkan tablo karşısında siyasi bedel ödemeyi de bilmelidir.

Bu nedenle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevinden istifa etmesi gerektiğini açıkça ifade ediyoruz. İstifa etmek suçun kabulü değildir; demokratik yönetim anlayışında siyasi sorumluluğun gereğidir.

Toplumun beklentisi çok açıktır:Gerçekler saklanmamalı, hiçbir kurum veya kişi korunmamalı, ihmali ve kusuru bulunan kim varsa makamına bakılmaksızın yargı önünde hesap vermelidir.

KAMUSEN olarak bu facianın üzerinin hiçbir gerekçeyle örtülmesine, sorumluluğun kurumlar arasında dağıtılarak belirsizleştirilmesine veya olayın zaman içerisinde unutturulmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguluyoruz”