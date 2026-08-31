Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, “Yaşanan facianın tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa sorumluların tespit edilerek kamuoyu ile paylaşılması büyük önem taşımaktadır.” açıklamasında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada “Bu elim olay, hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor; kayıp olduğu bildirilen vatandaşlarımızdan gelecek iyi haberleri umutla bekliyoruz.” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Deniz ve hava şartlarının tek başına doğal bir afet olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, olayda ihmal ve kusur iddialarının ciddi şekilde araştırılması gerektiği açıktır. Yaşanan facianın tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa sorumluların tespit edilerek kamuoyu ile paylaşılması büyük önem taşımaktadır. Başta Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve yetkilileri konu hakkında ivedilikle kapsamlı bir açıklama yapmaya davet ediyoruz. Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve gelişmeleri hassasiyetle izlemeyi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”