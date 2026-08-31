Türk-Sen Genel başkanı Arslan Bıçaklı Girne açıklarında yaşanan gemi kazasıyla ilgili olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumluların gereken en ağır cezayı almasını talep etti.

Yapılan yazılı açıklamada, “Girne açıklarında yaşanan ve ülkemizde büyük üzüntü yaratan gemi faciası, denizlerimizde güvenlik ,denetim ve gerekli tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir” denildi.

Açıklamada “ Gerekli denetimler zamanında ve gerektiği şekilde yapılmış mıdır ? Yaşanan olayın önceden öngörülebilecek riskleri var mıydı ? Varsa bu risklere karşı neden gerekli tedbirler alınmadı?” soruları da yöneltildi.

“Gemide bulunan yaralanan ve bu olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyor ,hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaslı ailelerine ve yakınlarına sabırlar dileriz” denilen açıklamada “Türk-Sen olarak yaşanan olaydan büyük üzüntü duyuyor, olayın tüm yönleriyle araştırılmasının ve sorumluların gereken en ağır cezayı almasını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.